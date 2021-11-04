«الكهرباء»: تركيب محولات وأعمال تجديد لمحطة مصراتة الغازية
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 04:24 مساء
محطة مصراتة الغازية بعد بدء التجديدات فيها، 4 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، البدء في تركيب محولات الجهد 11/30 كيلو فولت بمحطة حقن مصراتة الغازية، وكذلك أعمال التجديد بالمحطة.
وقالت الشركة إن هذه الأعمال سوف يكون لها التأثير الواضح في حل مشاكل الاختناق في محطة شرق مصراتة جهد 11/30/220 كيلو فولت.
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وأشارت إلى تجهيز المحطة لصرف الطاقة الكهربائية للشبكة العامة المنتجة من المشاريع الاستعجالية المقبلة.
محطة مصراتة الغازية بعد بدء التجديدات فيها، 4 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)
محطة مصراتة الغازية بعد بدء التجديدات فيها، 4 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)
محطة مصراتة الغازية بعد بدء التجديدات فيها، 4 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)
محطة مصراتة الغازية بعد بدء التجديدات فيها، 4 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)