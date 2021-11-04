وفد «الداخلية» يشارك في ندوة الاحتجاز التعسفي بتونس

وفد وزارة الداخلية في الندوة العليا للاحتجاز التعسفي في تونس، 4 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية إن وفدًا من الوزارة شارك في الندوة العليا للاحتجاز التعسفي التي تشرف عليها البعثة الأممية واختتمت أعمالها في تونس اليوم الخميس.

واختتمت أعمال الندوة بجملة من التوصيات التي من شأنها إعلاء ثقافة حقوق الإنسان بما يؤسس دولة القانون التي يصبو إليها جميع الليبيين، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومثّل الداخلية في الندوة مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عميد خميس الحراري، ومدير مكتب حقوق الإنسان عميد د.فؤاد الباشا.

وفد وزارة الداخلية في الندوة العليا للاحتجاز التعسفي في تونس، 4 نوفمبر 2021. (وزارة الداخلية)