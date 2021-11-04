«الكهرباء»: سرقة 1300 متر أسلاك بمنطقتين

فني بشركة الكهرباء يزيل توصيلات غير قانونية في طرابلس، 16 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، سرقة 1300 متر أسلاك من على خطوط تابعة لإدارتي توزيع زليتن والمرقب.

وأشارت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 900 متر على خط «الجهاد» من محطة «30 سوق الثلاثاء» بإدارة توزيع زليتن.

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إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 400 متر على خط شرقي العلوص بإدارة توزيع المرقب.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرُّض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

وأكد النائب العام المستشار الصديق الصور، أن بيانات متابعة إجراءات جمع الاستدلالات من قبل وكلائه، أظهرت «احتجاب» إدارة حماية الطاقة الكهربائية عن القيام بدورها، لإثبات الوقائع وملاحقة مرتكبيها.