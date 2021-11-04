الكوني والتومي يناقشان استحداث بلديات جديدة

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، في طرابلس، 4 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)



تلقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ظهر اليوم الخميس، إحاطة من وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، عن عمل الوزارة خلال الأشهر الماضية، بما يساهم في تفعيل دور الإدارة المحلية، والعمل على استحداث بلديات جديدة، تساهم في تقريب الخدمة للمواطنين في مدن الجنوب.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، والخروج من المركزية المقيتة التي تعيق سير عملها، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وفي وقت سباق الخميس، طلب عمداء بلديات المنطقة الجنوبية من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، التدخُّل لحلحلة المشاكل التي تعانيها مدن الجنوب الليبي من تردي الخدمات في جميع المجالات، والتي تزداد تفاقمًا لعدم وجود حلول جذرية.

والتقى الكوني عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، الذين استعرضوا المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لا سيما النقص الحاد في المحروقات، وغاز الطهي، والمعاناة التي يتكبدها المواطنون بارتفاع أسعارها في السوق الموازية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.