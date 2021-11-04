عمداء بلديات الجنوب يطالبون الكوني بالتدخل لحل مشكلة تردي الخدمات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 02:51 مساء
عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل عمداء بلديات الجنوب في العاصمة طرابلس، 4 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

طلب عمداء بلديات المنطقة الجنوبية من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، التدخل لحلحلة المشاكل التي تعانيها مدن الجنوب الليبي من تردي الخدمات في جميع المجالات، والتي تزداد تفاقمًا لعدم وجود حلول جذرية.

والتقى الكوني عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، الذين استعرضوا المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لا سيما النقص الحاد في المحروقات، وغاز الطهي، والمعاناة التي يتكبدها المواطنون بارتفاع أسعارها في السوق الموازية، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

بحضور الكوني.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع بلديتي

وأثنى نائب رئيس المجلس الرئاسي على جهود العمداء لتوفير احتياجات المواطنين، وتكبدهم مشاق السفر للمطالبة بحقوقهم، وأكد سعيه لتذليل كل الصعوبات التي تواجهها البلديات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. فيما وصف العمداء لقاءهم بالسيد النائب بالمثمر، لرغبته الأكيدة لتحقيق مطالبهم المشروعة.

ويوم الأربعاء، حضر نائب رئيس المجلس الرئاسي جانبًا من اللقاء الخاص بإشهار المرحلة الثانية من مشروع بلديتي. وأشاد الكوني بالجهود التي بُذلت لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدًا أهمية التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المانحة لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية، التي تحتاجها مدن الجنوب من تنمية مكانية حقيقية في جميع المجالات.

عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل عمداء بلديات الجنوب في العاصمة طرابلس، 4 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل عمداء بلديات الجنوب في العاصمة طرابلس، 4 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل عمداء بلديات الجنوب في العاصمة طرابلس، 4 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
انخفاض إصابات سرطان عنق الرحم لدى نساء تلقين أحد اللقاحات
طب وصحة
فنانون سوريون يشاركون في تشييع جنازة صباح فخري
ثقافة وفن
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تقترب من المستويات القياسية
دولى
بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بعد الانهيار الكبير لـ«الليرة» اللبنانية.. أكوام من العملة المحلية ليس لها قيمة ...
اقتصاد
«الأهلي بنغازي» يصدر بيانا حول تأجيل الدوري الممتاز
رياضة محلية
تونس تكتشف نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي
عربى
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
محمد صوان: لن نقيم الدولة إلا بالتنازلات و«العفو العام»
ليبيا
باشاغا: يجب إجراء الانتخابات في موعدها لأن ليبيا في خطر
ليبيا
دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رسميًا.. بايرن ميونخ ويوفنتوس يتأهلان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء تغذية: حليب البطاطس قادم بقوة