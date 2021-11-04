مع ارتفاع الأسعار.. العكاري يطالب بتوحيد «المركزي» وإعادة الحياة للجنة سعر الصرف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 02:25 مساء
عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري «بإعادة الحياة لمجلس إدارة المركزي ولجنة سعر الصرف للنظر في إمكانية تعديل سعر الصرف»، مرجحًا انخفاض أسعار السلع والخدمات في هذه الحالة.

ونبه العكاري في تدوينة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إلى أن «توحيد البنك المركزي مطلب وطني يجب أن ينادي به الجميع، وكلما استمر الانقسام دفع الموطن ثمن ذلك»، مشيرًا إلى ضرورة أن «تعيد الحكومة النظر في الصرف الاستهلاكي المبالغ فيه».

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ونوه إلى أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية 4.9 دينار بانخفاض 25%‎ كاش، و5.05 دينار بالصك. متسائلًا «كيف تنخفض أسعار صرف الدولار بهذه الارقام وترتفع أسعار السلع». وأوضح أن سبب الارتفاع الحالي في أسعار السلع والخدمات هو ارتفاع أسعارها في الخارج (تضخم مستورد)، علاوة على ارتفاع تكلفة النقل.

وقررت وزارة الاقتصاد، الأربعاء، تحديد أسعار أسعار 13 سلعة أساسية، وجَّه عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، على خلفية القرار.
وتحدد سعر كيلو السكر عند 2.75 دينار، وكيلو الأرز حبة قصيرة عند 3.75 دينار، والأرز حبة طويلة عند 4 دنانير، فيما تحدد سعر زجاجة الزيت 900 ملي عند 7.75 دينار، وزيت عباد الشمس عند 7 دنانير.

كما حددت الوزارة سعر الزيت المخلوط عند 6.5 دينار، والطماطم المعلبة وزن 400 غرام عند 2.75 دينار، والمكرونة المحلية وزن كيلو واحد عند ثلاثة دنانير، بينما المكرونة المستوردة عند 3.5 دينار، وكيلو الدجاج المحلي عند 9 دنانير، والدجاج المستورد عند 7.5 دينار.

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