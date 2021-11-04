فك الاعتصام أمام ميناء الزويتينة النفطي

مدخل ميناء الزويتينة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ميناء الزويتينة النفطي فك الاعتصام أمام الميناء منذ قليل وعودة العمل فيه بشكل طبيعي، وذلك في تدوينة عبر الحساب الرسمي للمركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الأربعاء، أعلنت الصفحة الرسمية لمينائي البريقة والزويتينة النفطي، بموقع «فيسبوك» إقفال المعتصمين للميناء دون أن تحدد سبب الإغلاق.

وتداولت منصات إخبارية وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنباء عن وقفة احتجاجية لمهندسي ميناء الزويتينة النفطي، مطالبين بتفعيل التأمين الصحي وصرف فواتير العلاج ووتحسين الوجبات.