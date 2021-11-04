حرس السواحل ينقذ 280 مهاجرا شمال زوارة

مهاجرون جرى إنقاذهم شمال زوارة، 4 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي للقوات البحرية)

أنقذ عناصر حرس السواحل 280 مهاجرًا غير شرعيين، يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن خمسة قوارب مبحرة إلى أوروبا.

وتلقى زورق دورية، تابع لقاعدة طرابلس البحرية، استغاثة من القوارب؛ حيث توجَّه إلى موقعها شمال زوارة، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حسب بيان مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبعد إتمام عملية الإنقاذ، أُنزل المهاجرون في نقطة بقاعدة طرابلس، ثم نُقِلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.