السوق الرسمية: الإسترليني يرتفع أمام الدينار

ارتفع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية في تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء.
وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني قرشًا إلى 6.22 دينار من 6.21 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
في حين استقر سعر الدولار عند 4.55 دينار، واليورو عند 5.27 دينار، واليوان الصيني عند 0.71 دينار، بينما انخفض سعر الليرة التركية قرشًا إلى 0.46 دينار مقابل 0.47 دينار أمس.
وصعد سعر الدينار التونسي قرشًا إلى 1.61 دينار ليبي من 1.60 دينار أمس، بينما ثبت الريال السعودي عند 1.21 دينار. والدرهم الإماراتي عند 1.24 دينار.