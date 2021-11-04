السوق الرسمية: الإسترليني يرتفع أمام الدينار

ارتفع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية في تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء.

وصعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني قرشًا إلى 6.22 دينار من 6.21 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين استقر سعر الدولار عند 4.55 د‫ينار، واليورو عند 5.27 د‫ينار، واليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار، بينما انخفض سعر الليرة التركية قرشًا إلى 0.46 دينار مقابل 0.47 دينار أمس.

وصعد سعر الدينار التونسي قرشًا إلى 1.61 دينار ليبي من 1.60 د‫ينار أمس، بينما ثبت الريال السعودي عند 1.21 دينار. والدرهم الإماراتي عند 1.24 دينار.