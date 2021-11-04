«الأرصاد»: شبورة على الساحل من رأس إجدير إلى الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 11:00 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، عدا المنطقة من رأس إجدير إلى الزاوية؛ حيث تكون متوسطة لاحتمالية ظهور شبورة.

وأظهرت نشر الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه من مساء اليوم على الساحل من رأس إجدير إلى الخمس، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل من رأس إجدير إلى الزاوية؛ لاحتمالية ظهور شبورة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، وشرقية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة.

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