أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 09:46 صباحا
أجواء حارة، (نعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تأثر بعض مناطق الشمال الغربي برياح نشطة مثيرة الأتربة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على مناطق أقصى الساحل الغربي آخر الليلة وصباح غدٍ، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة، وتتحول تدريجيا غدًا على أقصى الساحل الغربي إلى شمالية شرقية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية على درنة ومناطق أقصى الساحل الشرقى آخر الليلة وصباح غدٍ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على مناطق سهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على مناطق غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

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