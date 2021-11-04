العثور على 6 سيارات محملة بمسروقات من خطوط النفط والغاز في البريقة

سيارات محملة بمسروقات من خطوط النفط والغاز في البريقة، 4 نوفمبر 2021، (أمن الهلال النفطي)

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي، اليوم الخميس، ضبط ست سيارات ذات الدفع الرباعي، محملة بـ200 قطعة من أنابيب النفط والغاز، وعدد 6 أسطوانات أكسجين استُخدمت فى قص تلك الأنابيب.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية النقيب عمر اشويقي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن بداية الواقعة تعود إلى ورود إشارة هاتفية من قبل إدارة جهاز حرس المنشآت النفطية إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية، عن فرار أشخاص يستقلون تلك السيارات خلال مطاردتها من دوريات الحرس داخل منطقة الحقول النفطية، واختفائهم في منطقة مرسى البريقة الواقعة 80 كلم غرب مدينة أجدابيا.

وأضاف اشويقي، أنه بعد تلقي البلاغ تحركت مجموعة من التحريات والقبض التابعة لقسم البحث الجنائي للبحث عنهم؛ حيث عثر على السيارات المُبلغ عنها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأحيلت إلى جهاز حرس المنشآت النفطية.