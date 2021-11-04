العثور على 6 سيارات محملة بمسروقات من خطوط النفط والغاز في البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 04 نوفمبر 2021, 09:04 صباحا
سيارات محملة بمسروقات من خطوط النفط والغاز في البريقة، 4 نوفمبر 2021، (أمن الهلال النفطي)

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي، اليوم الخميس، ضبط ست سيارات ذات الدفع الرباعي، محملة بـ200 قطعة من أنابيب النفط والغاز، وعدد 6 أسطوانات أكسجين استُخدمت فى قص تلك الأنابيب.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية النقيب عمر اشويقي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن بداية الواقعة تعود إلى ورود إشارة هاتفية من قبل إدارة جهاز حرس المنشآت النفطية إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية، عن فرار أشخاص يستقلون تلك السيارات خلال مطاردتها من دوريات الحرس داخل منطقة الحقول النفطية، واختفائهم في منطقة مرسى البريقة الواقعة 80 كلم غرب مدينة أجدابيا.

وأضاف اشويقي، أنه بعد تلقي البلاغ تحركت مجموعة من التحريات والقبض التابعة لقسم البحث الجنائي للبحث عنهم؛ حيث عثر على السيارات المُبلغ عنها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأحيلت إلى جهاز حرس المنشآت النفطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بعد الانهيار الكبير لـ«الليرة» اللبنانية.. أكوام من العملة المحلية ليس لها قيمة ...
اقتصاد
«الأهلي بنغازي» يصدر بيانا حول تأجيل الدوري الممتاز
رياضة محلية
تونس تكتشف نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي
عربى
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
محمد صوان: لن نقيم الدولة إلا بالتنازلات و«العفو العام»
ليبيا
باشاغا: يجب إجراء الانتخابات في موعدها لأن ليبيا في خطر
ليبيا
دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رسميًا.. بايرن ميونخ ويوفنتوس يتأهلان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قبل شراء المستعملة.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافة بالسيارة