إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في القبة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 08:33 صباحا
إجراء اختبار للكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، أمس الأربعاء.

وأظهرت التحاليل سلبية عينتين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجعت أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في القبة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعدما كانت تسجل ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من مطلع شهر سبتمبر، حينها ناشدت إدارة الخدمات الصحية الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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