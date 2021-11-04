حبس مراقب مالي رفض صرف تفويض لعلاج مريضة سرطان بالخارج

النائب العام الصديق الصور. (الإنترنت)

أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بحبس مراقب مالي رفض صرف قيمة تفويض مخصص لعلاج مريضة سرطان في ألمانيا، وصرف قيمة التفويض في أوجه صرف أخرى.

وحسب بيان لمكتب النائب العام، فإن شكوى وصلته من إحدى المواطنات، تحدثت عن ملابسات تعسف مارسه عدد من الموظفين الموفدين للعمل في الخارج عند تعاملهم مع حالة ابنتها المصابة بمرض السرطان.

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وأضاف البيان، المنشور عبر صفحة المكتب على «فيسبوك»، أن النائب العام أمر بمباشرة التحقيقات إزاء الوقائع التي تضمنتها الشكوى، لتحديد المسؤولية المترتبة عن التصرف في قيمة التفويض المالي المخصص لعلاجها في ألمانيا بالمخالفة للتشريعات، والتفاعل معها بسرعة لحث جهة الإدارة على تحري المشروعية في أعمالها، وتمكين المريضة من العلاج على نفقة المجتمع تنفيذًا لقرار الإيفاد الصادر بالخصوص.

تولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق التي أسفرت، في وقت سابق، عن إثبات واقع إساءة المراقب المالي لسلطات الوظيفة بتعمده الإحجام عن استلام فواتير تكلفة العلاج وصرف قيمة التفويض في أوجه صرف أخرى.

وبذلك؛ أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا حتى ذمة التحقيق. بينما تولى وزير الصحة إنجاز إجراءات تنفيذ قرار إيفاد المريضة للعلاج في أحد المستشفيات في إيطاليا.