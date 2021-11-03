النيابة تأمر بحبس عميد بلدية البريقة احتياطيا بتهمة اختلاس مليون دينار

النائب العام الصديق الصور خلال لقائه ممثلين عن هيئات قضائية في المنطقة الشرقية، 8 يونيو 2021، (مكتب النائب العام)

أمرت النيابة العامة بحبس عميد بلدية البريقة احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة اختلاس المال العام، ورجحان أدلة الإدانة، وذلك بعدما اطلع النائب العام على أوراق البلاغ المرفوع إليه.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام الصديق الصور على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، عن مباشرة التحقيق في وقائع منسوبة لعميد بلدية البريقة.

وتابع البيان: «بناءً على تعليماته التي طلب من خلالها نظر وتحقيق ظروف وملابسات ارتكاب المعني وقائع اختلاس المبالغ المالية التي كانت تحت يده وعهدته، وتصرفه في مبلغ مالي قدره مليون دينار ليبي في غير الوجه المخصص له، وانتحاله لنفسه اسماً مزوراً عند إدارته حساب بلدية البريقة طرف مصرف الصحارى».

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وأردف البيان: «باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق إزاء الوقائع المنسوبة إلى المتهم، بما في ذلك مناقشته في الأدلة القائمة قبله وسماع دفاعه بشأنها».

وأمس الثلاثاء، استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وناقش الطرفان، وفق بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، «القضايا ذات الصلة بأعمال المؤسسة الوطنية للنفط»، بما في ذلك «الإجراءات المتخذة لحماية أموالها»، و«ما ترتب عن الأفعال المجرمة التي طالت مواقع إنتاج النفط من آثار».