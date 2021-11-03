الدبيبة يصدر تعليمات لسبعة وزراء بعد مشاركته في مؤتمر غلاسكو

الدبيبة خلال مشاركته في قمة غلاسكو للتغير المناخي، الإثنين 1 نوفمبر 2021. (أرشيفية: حساب الدبيبة على تويتر)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة تعليمات إلى وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والزراعة والحكم المحلي والبيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على البيئة، عقب مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي بغلاسكو.

التعليمات جاءت في رسالة وجهها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة للوزراء المعنيين، «بعد ما توصل اليه من توصيات تلزم الدول باتخاذ إجراءات والحد من ارتفاع حرارة الكوكب وخطورة ظاهرة الاحتباس الحراري»، وفق نص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

تضمين البيئة في المناهج الليبية

وتقضي التعليمات الصادرة لوزير التربية والتعليم، بتضمين موضوع البيئة والحفاظ عليها في المناهج، فيما نصت التعليمات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل أقسام البيئة. كما نصت التعليمات لوزارات الشباب والزراعة والحكم المحلي والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة لإعداد خطة وطنية متكاملة لإطلاق حملة اغرس شجرة.

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وشارك الدبيبة إلى جانب قادة عدد من دول العالم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس؛ في القمة العالمية المخصصة لبحث سبل مواجهة التغير المناخي يوم الإثنين الماضي، وأكد في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عزمه على العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأجل للمساهمة في معالجة التغير المناخي، مشيدًا بجهود الحكومة البريطانية ومنظمة قمة المناخ في غلاسكو لاستضافة الحدث العالمي.