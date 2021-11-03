دخول 37 إصابة بـ«كورونا» مراكز العزل خلال 24 ساعة وخروج 39 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 08:31 مساء
موظف بمركز مكافحة الأمراض يسجل أسماء أشخاص قبل تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في طرابلس. (الإنترنت)

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، دخول 37 حالة إصابة بفيروس «كورونا» مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 39 حالة من مراكز العزل في الفترة نفسها، مؤكدة أن عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة حاليًا يصل إلى 162 حالة.

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وأوضحت أن أكبر عدد من المصابين الذين دخلوا مراكز العزل في المنطقة الشرقية بواقع 16 حالة، وكذلك عدد الموجودين في العناية الفائقة من المنطقة ذاتها بواقع 72 حالة.

وبلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» مليونًا و560 ألفًا و96 شخصًا، بينما بلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الثانية من اللقاح، 460 ألفًا و442 شخصًا.

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