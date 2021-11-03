(وال): مشاورات لتعديل قانون الانتخابات.. وجلسة لمجلس النواب غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 06:43 مساء
جلسة سابقة لمجلس النواب: (أرشيفية: الموقع الإلكتروني للمجلس)

نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس (التابعة لمجلس النواب) عن مصادر لم تسمها القول إنّ قيادات ونخب سياسية وبرلمانية ليبية تجري مشاورات لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي أثيرت حوله العديد من الملاحظات سواء من مفوضية الانتخابات أو البعثة الأممية أو مجلس الدولة أو النائب بالمجلس الرئاسي الذي طرح مبادرة بالخصوص لما أسماه بالتواصل إلى توافق حول القوانين الانتخابية.

وبحسب «وال» أشارت المصادر إلى مشاورات تُجرى حاليًا بين أعضاء مجلس النواب وبعض الفعاليات السياسية للترتيب لعقد جلسة للمجلس يُرجّح أن تكون يوم غدٍ الخميس، أو على أقصى تقدير في منتصف الأسبوع المقبل لبحث القيام بتعديلات على القانون الانتخابي وفقًا للملاحظات، خاصةً الواردة من المفوضية العليا للانتخابات.

وأصبحت وكالة الأنباء الليبية (وال) تابعة لمجلس النواب وفق قرار رئاسة مكتب المجلس في أكتوبر الماضي.

وحسب مصادر (وال) فإن التعديلات المتوقعة على القانون ستفتح الباب أمام الراغبين في الترشح سواء لمنصب رئاسة الدولة أو في مجلس النواب ممن يتولون حاليًا مناصب في السلطات الحالية للتنافس على الحصول على مقاعد لهم في السلطات الجديدة.

مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة

وأوضحت المصادر، وفق (وال) أنه في حالة التوافق في مجلس النواب على هذه التعديلات فإنه بإمكان العديد من الشخصيات التي تتولى حاليًا مناصب قيادية ومن بينها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الدخول في السباق على كرسي الرئاسة عبر صناديق الاقتراع والتي ستفرز للمرة الأولى رئيسًا للدولة منذ استقلالها العام 1951 م عبر صناديق الانتخابات.

وأبرزت (وال) ما تناقلته وسائل إعلام ومواقع إخبارية من أنباء لم تؤكدها أو تنفيها حكومة الوحدة الوطنية عن نية الدبيبة الترشح إلى منصب رئيس الدولة، وأنه بدأ في الترتيب لتقديم استقالته والإعلان عن ترشحه رسميًا.

ويوم الثلاثاء، كشفت مصادر متطابقة إلى «بوابة الوسط»، تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، نائبه رمضان أبوجناح الحسناوي، مهام رئيس الحكومة، استعدادًا لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021.

وفي 22 سبتمبر الماضي، كلَّف كذلك قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، مهام منصب القائد العام، لمدة ثلاثة أشهر، فيما اعتُبر مؤشرًا على اعتزام حفتر الترشح للرئاسة أيضًا. ويغيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن جلسات المجلس منذ مدة، فيما يظهر اعتزامه الترشح في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة.

وأدخلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعديلات على المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب، بحيث ألغت شرط توقف من يتولون مناصب عن العمل قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر.

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