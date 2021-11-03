صنع الله يصدر قرارا ببدء تفعيل المعهد العالي للنفط بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 06:34 مساء
من لقاء مصطفى صنع الله، مع فرج بوالخطابية، 3 نوفمبر 2021. (بلدية طبرق).

قرّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بدء تفعيل المعهد العالي للنفط بطبرق، وذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم.

اللقاء حضره وكيل ديوان بلدية طبرق مسعود الوهراني، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية نصر شرح البال، ومراقب تعليم طبرق فتحي بونجوى، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، وفق بيان للبلدية اليوم.

فيما وجّه صنع الله خلال اللقاء، تعليماته إلى الإدارات المختصة بالبدء فورًا في تفعيل المعهد وخاطب مدراء الإدارات، أثناء الاجتماع، وذلك بعد تعهُّد البلدية بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المكلفين بإعادة التفعيل.

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وبحسب البيان، ناقش الاجتماع أيضًا، ضرورة البدء في إنشاء المدخل الشرقي للمدينة من جزيرة الفندق، وحتى جزيرة المثلث، وبأعلى المواصفات وبتوسعة الطريق حتى تظهر البلدية بشكل راقٍ وتسهم في تقليل الازدحام.

كذلك ناقش الطرفان، تنظيف منطقة الخليج من التلوث وتوفير معدات التنظيف من المؤسسة وتعميق الخليج، إلى جانب مناقشة مقترح المؤسسة حول تخصيص صندوق تُرصد له قيمة من عائدات النفط لتنمية مناطق الإنتاج والمرور والتصدير، فضلاً عن مناقشة رسوم وعوائد الموانئ النفطية وعلاقتها بالبلديات.

من لقاء مصطفى صنع الله، مع فرج بوالخطابية، 3 نوفمبر 2021. (بلدية طبرق).
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