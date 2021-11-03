«مليتة» تبحث مع شركة صينية زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الفيل إلى 6 آلاف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 05:57 مساء
رئيس لجنة الإدارة بشركة «مليتة» للنفط والغاز، محمد بن شتوان مع وفد الشركة الصينية, 3 نوفمبر 2021 (شركة مليتة للنفط والغاز)

بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة «مليتة» للنفط والغاز، محمد بن شتوان، وعضو لجنة الإدارة، محمد قشوط، مع فريق المهندسين التابعين لشركة الصين الوطنية للنفط والأنابيب، سُبل رفع القدرة الإنتاجية لحقل الفيل النفطي، إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف برميل نفط يوميًا.

الفريق الصيني الذي زار مقر شركة «مليتة» للنفط والغاز بطرابلس اليوم، ناقش نتائج زيارة فريق الشركة الصينية، إلى حقل الفيل وخطة الشركة لاستكمال مراحل مشروع معالجة حقن المياه في الحقل، والذي من المتوقع أن يرفع من القدرة الإنتاجية إلى ما يتراوح بين 5000 و6000 برميل نفط يوميًا، وفق بيان للشركة اليوم.

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واستمع الفريق لوجهة نظر لجنة إدارة الشركة حول أهمية استكمال المراحل الأخيرة من المشروع، والتأكيد على سرعة عودة مهندسي الشركة، إلى موقع المشروع، وإعداد برنامج عمل محدد للبدء في إنجاز الأعمال المتبقية، فيما تقدر نسبة الإنجاز بنحو 98.6%.

وقالت الشركة إنّ عودة الشركة الصينية للعمل تؤكد توفر الأجواء الملائمة، ما يُحسب لقطاع النفط بشكل عام ولشركة مليتة بشكل خاص.

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