«الداخلية» تكشف آخر الاستعدادات لتأمين انتخابات ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 05:07 مساء
اجتماع وزير الداخلية خالد مازن لبحث خطط تأمين الانتخابات، 1 سبتمبر 2021، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وكيل وزارة الداخلية لشئون المديريات، بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء بشير الأمين، إنّ الوزارة ومديريات الأمن التابعة لها على كامل التراب الليبي قد اتخذت الإجراءات اللوجستية وأعدت الترتيبات اللازمة لتأمين استحقاق الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، وذلك بإصدار التعليمات لجميع المديريات باتخاذ كل ما يلزم لتأمين الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الأمين قوله إن «التنسيق مع جهات الاختصاص للحيلولة دون أي اختراقات سيبرانية قد تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي والمعلومات الدولية من قراصنة الجيوش الإلكترونية في مقدمة الاستعدادات والترتيبات».

وأوضح وكيل وزارة الداخلية أنه «سيتولّى فريق من إدارتي العمليات، والبحث الجنائي توفير الإجراءات الوقائية لمنظومة المفوضية العليا للانتخابات من أي اختراقات سيبرانية».

وتتواصل استعدادات عديد من المؤسسات للاستحقاق الانتخابي المقرّر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أنهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، توزيع مليونين و800 ألف بطاقة ناخب على جميع اللجان المختصة بمكاتب الإدارات الانتخابية في ليبيا، إيذانًا بانتهاء عملية التوزيع التي كانت قد بدأتها قبل أيام .وأعلنت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب وتسلُّمها من قِبل اللجان المختصة في مكاتب الإدارات الانتخابية كافة في ليبيا.

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