تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 04:49 مساء
عناصر طبية في مركز عزل سرت, (الإنترنت)

أكد مدير مركز العزل بسرت، عبدالله الأحول، تسجيل حالة وفاة جديدة بالمركز، ليلة البارحة، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الأحول، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنّ عدد الحالات المرضية الإيوائية بالمركز 6 حالات حاليًا، منها حالتان على التنفس الصناعي والمراقبة وأربع حالات على الأكسجين العادي.

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وأشار إلى أنّ كل العناصر الطبية والطبية المساعدة، وجميع العاملين موجودون حسب الجدول المُعد بالخصوص، مضيفًا أنّ منظومة الأكسجين تعمل بشكل جيد، فيما تصل يوميًا شحنات الأكسجين بكميات تقدر بـ50 أسطوانة قادمة من مدينة مصراتة.

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