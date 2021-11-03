تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا» في سرت

عناصر طبية في مركز عزل سرت, (الإنترنت)

أكد مدير مركز العزل بسرت، عبدالله الأحول، تسجيل حالة وفاة جديدة بالمركز، ليلة البارحة، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الأحول، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنّ عدد الحالات المرضية الإيوائية بالمركز 6 حالات حاليًا، منها حالتان على التنفس الصناعي والمراقبة وأربع حالات على الأكسجين العادي.

- 556 إصابة جديدة و18 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

وأشار إلى أنّ كل العناصر الطبية والطبية المساعدة، وجميع العاملين موجودون حسب الجدول المُعد بالخصوص، مضيفًا أنّ منظومة الأكسجين تعمل بشكل جيد، فيما تصل يوميًا شحنات الأكسجين بكميات تقدر بـ50 أسطوانة قادمة من مدينة مصراتة.