تسليم 2.8 مليون بطاقة ناخب إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 04:43 مساء
بطاقات الناخبين داخل صناديق الاقتراع بأحد مكاتب الإدارات الانتخابية. (مفوضية الانتخابات)

أنهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، توزيع مليونين و800 ألف بطاقة ناخب على جميع اللجان المختصة بمكاتب الإدارات الانتخابية في ليبيا، إيذانًا بانتهاء عملية التوزيع التي كانت قد بدأتها قبل أيام.

وأعلنت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب وتسلُّمها من قِبل اللجان المختصة في مكاتب الإدارات الانتخابية كافة في ليبيا.

وقال رئيس قسم الدعم اللوجيستي بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية، وليد سيالة: «تم اليوم الانتهاء من توزيع ما يزيد على مليونين و800 ألف بطاقة ناخب على مكاتب الإدارة الانتخابية في المدن. في عملية لوجستية ضخمة واصل فيها العاملون بإدارة الدعم اللوجستي الليل بالنهار من أجل وصول البطاقات والمواد الطباعية والتوعية المرفقة بها للمكاتب المختصة».

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وأضح سيالة أنّ هذه الجهود المكثفة أسهمت كثيرًا، في نجاحها وتحقيق أهدفها من خلال التعاون مع شركة بريد ليبيا التي بادرت بعملية نقل وتسليم الشحنات في وقتها المحدد وفي ظروف آمنة، وذلك انطلاقًا من دورها الوطني الداعم للعملية الانتخابية.

وأكد سيالة أن المفوضية تستعد خلال الأيام المقبلة لتسلم المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات، وذلك في إطار استعداداتها المكثفة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

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