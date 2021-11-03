أحداث قرقارش.. «هيومن رايتس ووتش» تدعو النائب العام لـ«تحقيق شفاف»

لوحة تحمل اسم منظمة «هيومن رايتس ووتش» في برلين، 21 يناير 2018، (ا ف ب)

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، السلطات الليبية إلى «الاستجابة الإنسانية العاجلة لأكثر من ألفي طالب لجوء، ولاجئ، ومهاجر أفريقي يخيّمون في ظروف خطرة أمام مركز مغلق تابع للأمم المتحدة منذ أوائل أكتوبر 2021»، وذلك بعد نحو شهر من أحداث وقعت في منطقة قرقارش، بالعاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا لها إنّ اللاجئين «في حاجة ماسة إلى المأوى، والغذاء، والعلاج الطبي»، داعيةً «السلطات الليبية للاستجابة لهذه الحالة الإنسانية الطارئة»، و«الدول الأوروبية لزيادة عمليات الإجلاء الإنسانية عبر دعم السلطات الليبية من منع الناس من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية».

كما دعت «النائب العام الليبي لإجراء تحقيق شفاف وسريع في حالات الوفاة المزعومة لطالبي اللجوء والمهاجرين بسبب العمليات الأمنية والهروب من السجن في أوائل أكتوبر».

ماذا حدث في قرقارش؟

وفي مطلع أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة شن حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش؛ للقبض على المجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين. وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها شرعت منذ ساعات الفجر الأولى في تنفيذ الحملة بناءً على تعليمات النائب العام.

وتزامنًا مع الإعلان، غرّد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، على حسابه بموقع «تويتر» محتفيًا بالحملة، التي قال إنها «مخططة» وتستهدف «أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش». وقال الدبيبة: «لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليببا».

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واتهمت مديرة شؤون ليبيا في «هيومن رايتس ووتش» حنان صلاح: «السلطات الليبية بخلق أزمة إنسانية بهدمها البنى الموقتة التي تأوي المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ شرّدت الآلاف في الشوارع». ودعت «ليبيا والدول الأوروبية الاستجابة العاجلة لهذا الوضع المتدهور حيث يتعرض الناس للعنف ويفتقرون إلى أي مساعدة أساسية لتلبية احتياجاتهم الرئيسية»، حسب تعبيرها.

شهادة طالب لجوء من جنوب السودان

ونقلت المنظمة الحقوقية عن طالب لجوء مسجل من جنوب السودان كان في مسكنه خلال المداهمات، ولم تسمه، القول إن «عدة جماعات مسلحة ووحدات من وزارة الداخلية طوقت الحي بالعربات المدرعة والأسلحة الخفيفة والثقيلة، حيث استمر إطلاق النار من الساعة 1 فجرًا تقريبًا حتى 8 صباحًا».

وأضاف: «كنت أسمع نساءً وأطفالًا كثيرين يبكون. رأيت دمارًا مريعًا. تمكنت من التسلل هاربًا مع آخرين وقضيت ليلي ونهاري في خوف دائم وأنا جائع وعشطان. كنا خائفين للغاية من طلب المساعدة من أي شخص، فوصل الأمر ببعضنا إلى الشرب من البحر»، حسب قوله.

وحثت «هيومن رايتس ووتش» على «مفوضية الأمم المتحدة للاجئين على استكشاف جميع السُبل بشكل طارئ لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص الموجودين أمام المركز المجتمعي، واتخاذ خطوات لتحديد من يحتاجون إلى الحماية. كما ينبغي لها التحرك بسرعة لإعادة فتح المركز بأمان، بما في ذلك توفير السكن للفئات الأكثر ضعفًا بين أولئك الذين ينامون في الشارع».

كما طالبت «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع شروط للتعاون مع السلطات الليبية بشأن الهجرة، وهي الإفراج فورًا عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين تعسفيا؛ والاعتراف رسميا بالمفوضية والسماح لها بممارسة ولايتها بشكل كامل؛ والتوقيع والتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951؛ وإنشاء برامج وطنية للرصد المستقل والحيادي والشفاف للانتهاكات الحقوقية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا».