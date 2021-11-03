النيابة تقرر حبس عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط على ذمة التحقيقات

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

قرّرت النيابة العامة، حبس عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بلقاسم شنقير، ومدير إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة أكاكوس للعمليات النفطية، والموظف القائم على أعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بالشركة، على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تباشر التحقيق مع المسؤولين الثلاثة، في وقائع «الحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة»، وذلك بناءً على ما جاء في أوراق البلاغ المرفوع إلى النيابة العامة من قبل جهاز المخابرات الليبية.

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وبحسب البيان، تولى وكيل النيابة العامة، بمكتب المحامي العام طرابلس، مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة التي دشنها، بإجراء استجواب المتهمين لغرض إحاطتهم بالأدلة القائمة قبلهم، وسماع دفاعهم في شأنها، مشيرًا إلى مواجهة المسؤولين الثلاثة، بـ«تجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق ، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير».

وأكّد البيان أنّ النيابة انتهت بعد فراغها من الاستجواب إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيًا، على ذمة القضية حتى إنجاز إجراءات التحقيق.