ملتقى دعم الانتخابات: توافق على موعد الاستحقاق وتحذير من «تبعات» التأجيل

صورة للمشاركين في المؤتمر الوطني لدعم الانتخابات، 3 نوفمبر 2021. (صورة من بث مباشر)

توافقت شخصيات بارزة في المشهد السياسي الليبي على أهمية إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، دون تأجيل، مع التأكيد على ضرورة «احترام نتائجها من كل الأطراف»، محذرين من «تبعات خطيرة» على مستقبل ليبيا حال الاستسلام لـ«محاولات العرقلة والتعطيل والتأجيل».

هذا التوافق شهدته العاصمة طرابلس، التي احتضنت «الملتقى الوطني لدعم الانتخابات»، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء من المجلس الرئاسي، ومجلسي النواب والأعلى للدولة، وملتقى الحوار السياسي، وكيانات سياسية، وممثلين عن المجتمع المدني، ووجهاء وأعيان من مناطق مختلفة.



الكوني: عقد الانتخابات أفضل من تأجيلها

وفي كلمته خلال الملتقى، شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على أن عقد الانتخابات في 24 من ديسمبر «أفضل من تأجيلها».



وحض الجميع على «الضغط على الأطراف التي تسعى إلى تأجيل الانتخابات»، مشددًا على ضرورة عمل «جميع الأجسام التشريعية والتنفيذية من أجل إخراج ليبيا من محنتها عبر انتخابات نيابية ورئاسية».



واتفق وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، مع هذا الاتجاه، حيث أكّد ضرورة «إجراء الانتخابات في موعدها»، وذلك «لأن ليبيا ومؤسساتها في خطر».



وحذَّر باشاغا من تبعات عدم إجراء الانتخابات في موعدها، قائلًا، «إن البلاد لن تصل إلى الاستقرار دونها»، وأشار إلى أهمية «تجاوز الماضي، والتوقف عن التلاوم (...) والنظر إلى الأمام والبحث عن تحقيق المصالحة الوطنية».



السيدة اليعقوبي: قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف

وبدت عضوة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، أكثر ثقة في إجراء الانتخابات في موعدها، حيث قالت: «إن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف»، مضيفة: «يجب علينا أن نكافح للالتزام بتنفيذ خارطة الطريق بكل بنودها، وأولها إجراء الانتخابات في موعدها».



وتابعت: «الجميع هنا يوجهون رسالة جماعية إلى الشعب الليبي، وهي نهاية الركود السياسي، والوضع الهش الذي تعيشه ليبيا»، وأكدت أهمية «إفساح المجال أمام المواطنين لاختيار من يحكمهم»، وأوضحت «أكثر من 80% من الشعب لا ينتمي إلى أي تيار سياسي، ورسالتنا هي ليبيا للجميع بجميع تياراتها وتوجهاتها».



وحسب وزير التعليم الأسبق عثمان عبدالجليل، فإنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها؛ لأنها «الوسيلة الوحيدة لوقف الوضع السيئ لليبيا»، معتبرًا أنّ انتخاب رئيس لليبيا «ضرورة قصوى، فلا توجد دولة في العالم ليس بها رئيس».

-5 توصيات للملتقى الوطني لدعم الانتخابات

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ووجَّه حديثه إلى «من يحاول عرقلة الانتخابات» قائلاً: «كفوا أيديكم، فالشعب الليبي قرر إجراء الانتخابات، وسيجريها في موعدها»، ودعا مجلس النواب إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات رقم واحد ورقم اثنين، مؤكدًا «الوقوف مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودعمها بكل ما نملك».