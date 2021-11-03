بحضور الكوني.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع بلديتي

الكوني خلال حضوره إشهار المرحلة الثانية من مشروع بلديتي، 3 نوفمبر 2021، (المجلس الرئاسي)

حضر نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الأربعاء، جانبًا من اللقاء الخاص بإشهار المرحلة الثانية من مشروع بلديتي.

وشارك في الفعالية وزير الحكم المحلي، وسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا، وممثلون عن كل من وكالة التعاون الإيطالية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسيف، وعمداء بلديات المنطقة الجنوبية؛ حيث يستهدف المشروع تحقيق «انتعاش واستقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا»، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الرئاسي».

وأشاد الكوني في كلمته الافتتاحية، بالجهود التي بُذلت لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، مؤكدًا أهمية التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية المانحة لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية، التي تحتاجها مدن الجنوب من تنمية مكانية حقيقية في جميع المجالات.

وأكد أهمية اللقاء لتوفير الدعم من قبل المجتمع الدولي، إلى حين استقرار البلاد والبدء في برامج التنمية والإعمار، مشددًا على ضرورة خلق توأمة مع البلديات الأوروبية، للاستفادة من خبرتها في إدارة عمل البلديات، وفي كيفية تقديم الخدمات للمواطنين.

وطالب عمداء البلديات بتحمل مسؤولياتهم، وتقديم رؤياهم لتطوير بلدياتهم، والنهوض بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بعيدًا عن المركزية الإدارية، وبيروقراطيتها.