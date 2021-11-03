اللافي: المصالحة يجب أن تشمل الجميع باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء

عبدالله اللافي يتحدث خلال الملتقى الوطني لدعم الانتخابات، 3 نوفمبر 2021. (صورة من بث مباشر)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن مشروع المصالحة الوطنية يجب أن يشمل كل الليبيين، «باستثناء من تلطخت أيديهم بالدماء الليبية، أو المتهمين بجرائم مثل الإرهاب».

ولفت إلى أن المجلس يعطي أولوية خاصة للمصالحة، ولذا شكَّل مفوضية وطنية معنية بهذا الملف، حسب تصريح إلى وكالة أنباء المغرب العربي، اليوم الأربعاء.

كما رحَّب اللافي بمجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تعد «مقدمة لتوحيد المؤسسة العسكرية».

ووصف ما قامت به اللجنة أخيرًا، فيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة «بالخطوة الإيجابية (التي) نراها تتحقق خلال الأسابيع المقبلة».