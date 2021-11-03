«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على طول الساحل الليبي، اليوم الأربعاء.



وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم، أن الرؤية جيدة على طول الساحل، فيما يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل الخمس.



الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه إلى شرقية صباح اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وتتحول صباح الغد إلى قبلية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل الخمس.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على رأس لانوف، وشمالية شرقية على ساحل الخليج وطبرق، ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتحول إلى جنوبية شرقية يوم الغد سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و21 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر؛ وذلك لاحتمالية ظهور ضباب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.