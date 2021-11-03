«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 02:16 مساء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على طول الساحل الليبي، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم، أن الرؤية جيدة على طول الساحل، فيما يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، وخفيف الموج إلى قليل الاضطراب على ساحل الخمس.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه إلى شرقية صباح اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وتتحول صباح الغد إلى قبلية إلى جنوبية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل الخمس.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على رأس لانوف، وشمالية شرقية على ساحل الخليج وطبرق، ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل، تتحول إلى جنوبية شرقية يوم الغد سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و21 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة آخر الليل وفي الصباح الباكر؛ وذلك لاحتمالية ظهور ضباب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
«فيسبوك» يوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه
علوم وتكنولوجيا
مفوضة حقوق الإنسان: «وحشية قصوى» تطغى على النزاع في تيغراي
دولى
الفلسطينية بانه تطلق أغنية «مجنونة» باللهجة المصرية (فيديو)
ثقافة وفن
فوز الجمهوري يونغكين بانتخابات حاكم ولاية فرجينيا
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رونالدو يعيد إنجاز فان نيستلروي الغائب منذ 18 عاما مع مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
دبلوماسي أميركي سابق يبدأ «مهمة إنسانية» في بورما
دولى
إبراهيموفيتش يعود إلى منتخب السويد بعمر الـ40
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
أحزاب ليبية تستعد لتوقيع ميثاق شرف خلال مؤتمر في طرابلس السبت المقبل
ليبيا
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل ...
رياضة محلية
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الزنك قد يكون مفيدا في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية