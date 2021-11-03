سليمان الفقيه: الانتخابات الوسيلة الوحيدة لممارسة الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 01:49 مساء
عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الحوار السياسي، سليمان الفقيه، يتحدث خلال الملتقى الوطني لدعم الانتخابات، 3 نوفمبر 2021. (صورة من بث مباشر)

اعتبر عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الحوار السياسي، سليمان الفقيه، أن الانتخابات هي «الوسيلة الوحيدة لممارسة العمل الديمقراطي»، داعيًا إلى ضرورة التمسك بـ«الصندوق»، وعدم اختراع طريقة أخرى.

وقال خلال كلمته خلال الملتقى الوطني لدعم الانتخابات: «الانتخابات هي نتاج جهد بشري، ويجب أن نتمسك بآخر ما انتهى إليه العالم وهو الصندوق، ويجب ألا نخترع طريقة أخرى».

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ودعا الفقيه الناخبين إلى اختيار «القوي الأمين»، و«عدم تصديق من كان يسرق بمجرد إجرائه دعاية (...) فهو لن يتغير وقد اعتاد السرقة».

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