علي زيدان يدعو «النواب» إلى إقرار قانون الانتخاب بالقائمة الحزبية

علي زيدان يتحدث خلال الملتقى الوطني لدعم الانتخابات، 3 نوفمبر 2021. (صورة من بث مباشر)

أكّد رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، معتبرًا أن لها «دلالة تاريخية».

وقال في كلمة خلال الملتقى الوطني لدعم الانتخابات، اليوم الأربعاء: «لا يوجد غير خيار الانتخابات رغم عدم تهيئة الظروف الضرورية لها»، داعيًا مجلس النواب إلى ضرورة إقرار قانون الانتخاب بالقائمة الحزبية.

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وأشار زيدان إلى أنّ إجراء الانتخابات في هذا الموعد له «دلالة تاريخية»، وقال: «الحفاظ على الاستقلال أصعب من نيله، فالانتخابات هي الدولة والأمن والتنمية ونزع السلاح»، وحض على ضرورة ضمان ألّا يتكرر ما حدث سابقًا من طعون على نتائج الانتخابات.