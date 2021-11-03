عثمان عبدالجليل: الانتخابات الوسيلة الوحيدة لوقف وضع ليبيا السيئ

عثمان عبدالجليل في كلمته بملتقى دعم الانتخابات، 3 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال وزير التعليم الأسبق في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، إنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر، لأنها «الوسيلة الوحيدة لوقف الوضع السيئ لليبيا، ووجود رئيس ضرورة قصوى، فلا توجد دولة في العالم ليس بها رئيس»،

جاء ذلك في كلمة بالملتقى الوطني لدعم الانتخابات؛ حيث أثنى عليه قائلاً إنه جاء «في وقت حاسم».

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ووجَّه حديثه إلى «من يحاول عرقلة الانتخابات» قائلاً: «كفوا أيديكم، فالشعب الليبي قرر إجراء الانتخابات، وسيجريها في موعدها، لكن هناك تعديلات في قانون الانتخابات رقم واحد ورقم اثنين إذا لم تحدث فلن تُجرى الانتخابات في موعدها؛ لذلك أرجو من مجلس النواب أداء مهامه وتعديل هذه القوانين، ونحن نقف مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وندعمها بكل ما نملك».