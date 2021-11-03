برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم 88 مليون دولار لدعم الانتخابات في ليبيا

السايح وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 3 نوفمبر 2021، (موقع البرنامج الإلكتروني)

قدَّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 88 مليونًا و350 ألف دولار لدعم مشروع ترويج الانتخابات للشعب الليبي «بيبول».

ووقَّع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، اتفاقية المنحة في مقر المفوضية الرئيسي، مع الممثل المقيم للبرنامج مارك فرانش، حسب بيان البرنامج على موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن تلك المساهمة ستنمي التمويل المتاح لشراء المواد الانتخابية، استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في البلاد.

ويدعم مشروع «بيبول» قدرة واستعداد المفوضية للتحضير للفعاليات الانتخابية وإجرائها، تحت القيادة الليبية، وينفذ عبر فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي، الذي يتألف من خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذين يقدمون المشورة الفنية والدعم.