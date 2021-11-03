الكبير يتفق مع نائب محافظ «المركزي» المصري على وضع إطار للتعاون المشترك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 11:32 صباحا
الكبير وإلى جواره نائب محافظ البنك المركزي المصري، 2 نوفمبر 2021، (مصرف ليبيا المركزي)

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم على وضع إطار عمل للتعاون المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع في القاهرة، أمس الثلاثاء، بحضور مستشارين ومدراء في المصرفين، حسب بيان «المركزي» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء يأتي تنفيذًا لخطة المصرف في بناء القدرات وتطوير الأداء، ونقل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

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وأضاف أن هذا التطور يعد تتويجًا للمناقشات التي تمت في شهر سبتمبر الماضي مع محافظ «المركزي» المصري، طارق عامر، على هامش انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة الليبية - المصرية المشتركة العليا بمشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

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