أحوال الطقس اليوم: أجواء ساخنة في معظم المناطق

أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء ساخنة معظم مناطق ليبيا، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و35 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا، خصوصًا غدًا، مما تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر إلى امساعد، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا من مساء هذا اليوم خاصة على الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية على غالب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية بوجه عام، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.