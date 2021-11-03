حرس السواحل ينقذ 80 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 10:31 صباحا
إنقاذ مهاجرين على متن قارب خشبي، 3 نوفمبر 2021، (مكتب الإعلام بالقوات البحرية)

أنقذ عناصر حرس السواحل 80 مهاجرًا غير شرعيين، يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب خشبي مبحر إلى أوروربا.

وتلقى زورق دورية «السدادة»، التابع لقاعدة طرابلس البحرية، استغاثة من القارب اليوم الأربعاء، حيث توجَّه إلى موقعه بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، حسب بيان مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبعد إتمام عملية الإنقاذ، أُنزل المهاجرون في نقطة بقاعدة طرابلس، ثم نُقلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

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