مؤسسة النفط تقدم مناظير عمليات ومعدات جراحة لمركز مصراتة الطبي

شحنة من الأجهزة الطبية مقدمة لمركز مصراتة الطبي، 1 نوفمبر 2021، (مؤسسة النفط)

قدَّمت المؤسسة الوطنية للنفط شحنة من التجهيزات والأجهزة الطبية لصالح مركز مصراتة الطبي، شملت المعدات مناظير العمليات وأجهزة ومستلزمات حجرات العناية الفائقة ومعدات جراحة العظام والمفاصل وأجهزة الإشاعة وحضانات الأطفال مختلفة الأنواع.

وشملت الشحنة أيضًا أجهزة تخدير ومراقبة وأجهزة حقن آلي وإنعاش القلب، والعديد من المستلزمات الضرورية الأخرى، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

حضر مراسم التسليم والاستلام من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة رئيس قسم المتابعة عادل بن قبلية، ومدير المركز الطبي مصراتة الدكتور إيهاب البيرة والمدير المساعد الدكتور فتحي الزواوي، وعبدالسلام كريم، وأحمد الضراظ، ومن مجلس أعيان مصراتة، مفتاح البيرة.

وتُعدّ بلدية مصراتة من مناطق العمليات النفطية؛ إذ تحوي أحد أكبر مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، الذي يزود جزءًا كبيرًا من المناطق الغربية والجنوبية بالمحروقات، وكذلك تمر بها خطوط الغاز الطبيعي.