الصحة: تحويل المركز الصحي البشائر في الزاوية الجنوبية إلى مستشفى للنساء والولادة

وكيل وزارة الصحة خلال زيارته بلدية الزاوية الجنوبية، 2 نوفمبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والديوان سمير كوكو، أن الوزارة ستحول المركز الصحي البشائر في بلدية الزاوية الجنوبية إلى مستشفى متخصص بتقديم خدمات النساء والولادة، وسيُجهَّز بخزان أكسجين، ومولد كهربائي.

جاء ذلك خلال تفقُّده المرافق الصحية في الزاوية الجنوبية، أمس الثلاثاء، حيث أشار إلى أنه سيجري تطوير المركز الصحي شهداء مداكم إلى مجمع عيادات، إلى جانب دعمه بمختبر طبي حديث، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف أن الصحة ستزود المركز الصحي الزاوية الجنوبي بمختبر متكامل، وجهاز تعقيم، وكرسي أسنان، وإمدادات طبية متنوعة، في حين ستجعل مركز شلغودة مركزًا للعزل، وتزوده بمختبر طبي، ومصنع أكسجين سعة 24 ألف لتر.

أما مستشفي بئر الغنم، الواقع على الطريق الرابط بين الجبل ومنطقة العزيزية، فسيتم تطويره ليصبح قادرًا على استقبال المصابين جراء الحوادث دون الحاجة إلى نقلهم لمستشفيات بمناطق أخرى لتلقي العلاج، وفق البيان.