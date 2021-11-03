«هواوي» تطلق برنامجا للبحث العلمي وربط مؤسسات التعليم العالي في ليبيا

جانب من توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي الصينية (صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة «هواوي»، اتفاقاً تطلق بموجبه الشركة الصينية برنامجا رقميًا للبحث العلمي وربط المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

وأشارت وزارة التعليم العالي، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الاتفاقية تتضمن «إطلاق شركة هواوي الصينية برنامجا تحت مسمي ( (Huawei ICT Academy يهدف إلى تطوير برنامج المعرفة الرقمية ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير البحث العلمي وربط المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

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وقع على الاتفاق من الجانب الليبي وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي الدكتور صالح عبدالله هدية، و«لي ون ليانغ» المدير العام لشركة هواوي فرع ليبيا.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت مشروع التحول الرقمي بالوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف الاستفادة من الثورة الرقمية التي يشهدها العالم.