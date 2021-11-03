اجتماع أمني لبحث تأمين الانتخابات بمنطقة وادي الشاطئ

اجتماع عُقد بمقر مديرية أمن الشاطئ، الثلاثاء، لمناقشة آلية تأمين الانتخابات بمنطقة وادي الشاطئ (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

عُقد بمقر مديرية أمن الشاطئ، الثلاثاء، اجتماع لمناقشة آلية تأمين الانتخابات بمنطقة وادي الشاطئ وفق الخطة الموضوعة بالخصوص، عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

الاجتماع جاء برئاسة مدير الأمن العقيد صلاح الدين السنوسى، بحضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة، ورؤساء الأقسام ومراكز الشرطة التابعة للمديرية، بجانب المنسق الأمني بمكتب إدارة العملية الانتخابية الشاطئ.

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وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء خالد مازن، أكد أن الوزارة مستعدة لتأمين الانتخابات المقبلة، ووُضعت خطة لذلك تشمل تأمين مفوضية الانتخابات وحملات المرشحين، وكذلك الناخبين، ومراكز الاقتراع وغيرها مما يرتبط بالعملية.

وأضاف في كلمته، خلال افتتاح الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية، أن الوزارة تجاوزت مراحل طيبة في ملف تأمين الانتخابات، ولاقت إشادة محلية ودولية في هذا الصدد.

اجتماع عُقد بمقر مديرية أمن الشاطئ، الثلاثاء، لمناقشة آلية تأمين الانتخابات بمنطقة وادي الشاطئ (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

اجتماع عُقد بمقر مديرية أمن الشاطئ، الثلاثاء، لمناقشة آلية تأمين الانتخابات بمنطقة وادي الشاطئ (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)