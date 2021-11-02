موظفو جامعة طبرق ينظمون وقفة للمطالبة بزيادة المرتبات

وقفة أعضاء نقابة موظفي جامعة طبرق أمام مقر الإدارة العامة للجامعة. (الإنترنت)

نظم أعضاء نقابة موظفي جامعة طبرق، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للجامعة؛ للمطالبة بزيادة المرتبات وتفعيل القانون رقم «4» الصادر عن مجلس النواب والتضامن مع إعلان النقابة العامة.

وألقى الموظفون المشاركون في الوقفة بيانًا أكدوا فيه مطالبهم المشروعة، بالتزامن مع بيان تنسيقية إضراب الموظفين بالجامعات الليبية، والمطالبة بضرورة صرف كامل المستحقات المالية للموظفين عن السنوات السابقة.

كما أكد البيان ضرورة المطالبة بتضمين قانون الجامعات رقم «4» الصادر عن مجلس النواب وجدول مرتباته ضمن العام 2021، أسوة بقطاعات التعليم العام والشرطة وغيرها.

وقفة أعضاء نقابة موظفي جامعة طبرق أمام مقر الإدارة العامة للجامعة. (الإنترنت)

وقفة أعضاء نقابة موظفي جامعة طبرق أمام مقر الإدارة العامة للجامعة. (الإنترنت)