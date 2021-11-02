«الصحة» تبحث إنشاء وحدات زراعة نخاع العظم بمراكز علاج الأورام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 09:37 مساء
وزير الصحة يجتمع مع متخصصين بعلاج سرطان الدم (صفحة الوزارة على فيسبوك)

ناقش وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، إنشاء وحدات لزراعة نخاع العظم بمراكز علاج الأورام في ليبيا، مع متخصصين بعلاج سرطان الدم، ورئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا الدكتور «احتيوش فرج احتيوش».

جاء ذلك على هامش حضور أعمال المؤتمر العلمي الأول حول «زراعة النخاع العظمي والخلايا الجذعية»، الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة طرابلس، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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واستعرض مدير مركز طرابلس لتشخيص وعلاج الأورام الدكتور إسماعيل سيالة، احتياجات التشخيص، والاحتياجات التدريبية للعناصر الطبية للعمل بالوحدات، إلى جانب متطلبات عمل الوحدات من التجهيزات والمختبرات والعيادات.

وطالب وزير الصحة المختصين بتقديم مقترح متكامل لإنشاء وحدات زراعة نخاع العظم، لاعتماده، والشروع في تجهيز أول وحدة لزراعة نخاع العظم في ليبيا داخل مدينة طرابلس.

وأقيم في طرابلس، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العلمي الأول حول زراعة النخاع العظمي والخلايا الجذعية، الذي نظمته الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا، بالتعاون مع مصرف الإجماع العربي.

وتناول البرنامج العلمي للمؤتمر عددًا من المحاضرات، أبرزها، دور الخلايا الجذعية في معالجة الشيخوخة، وطرق تحضير وتشغيل معمل زراعة النخاع العظمي والخلايا الجذعية، واكتشاف الخلايا الجذعية متعددة القدرات، التي قدمها خبراء في مجال زراعة النخاع العظمي، والخلايا الجذعية من دول ألمانيا وتايلاند وسويسرا والهند، بمشاركة نخبة من الخبراء الليبيين.

وزير الصحة يجتمع مع متخصصين بعلاج سرطان الدم (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الصحة يجتمع مع متخصصين بعلاج سرطان الدم (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الصحة يجتمع مع متخصصين بعلاج سرطان الدم (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الصحة يجتمع مع متخصصين بعلاج سرطان الدم (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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