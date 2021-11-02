أسباب تجميد 4 آلاف معاش أساسي على مستوى ليبيا

مدير إدارة المعاشات الأساسية لدى الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، عبدالحكيم الوحيشي (الإنترنت)

أعلن مدير إدارة المعاشات الأساسية لدى الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، عبدالحكيم الوحيشي، الأسباب وراء تجميد أكثر من أربعة آلاف معاش أساسي على مستوى ليبيا خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوحيشي، في حديث لقناة «ليبيا بانوراما»، أن الحسابات المجمدة لثلاث فئات، إما لأشخاص متوفين، أو تغير الوضع الاجتماعي للأسرة، أو أخطاء في الرقم الوطني.

وأشار إلى أنه خلال شهري أغسطس وسبتمبر تم تجميد 4200 معاش أساسي، وذلك بعد مطابقة الأرقام الوطنية لدى منظومة المعاشات الأساسية بمنظومة السجل المدني، وتبيّن عدم مطابقة الأرقام بالبيانات المستحدثة.

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وتابع أن عدد المعاشات الأساسية بلغ 36 ألف معاش، موزعة على 26 فرعًا على مستوى ليبيا، تبلغ قمية المخصصات الإجمالية لها 170 مليون شهريًّا، لافتًا إلى معالجة وتسوية أوضاع 1100 معاش خلال الفترة الماضية، خاصة بعد دمج الإدارتين بالمنطقتين الشرقية والغربية في إدارة موحدة على مستوى ليبيا في شهر يونيو الماضي.

وبينما كانت قيمة المعاش موحدة عند 450 دينارًا سواء كانت لفرد أو اثنين أو ثلاثة، فقد تغيرت بقرار حكومة الوحدة الوطنية لتصبح 650 دينارًا للفرد، و700 دينار للفردين، و800 دينار للثلاثة أو أكثر.