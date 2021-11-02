بحضور عدد من الوزراء.. أبوجناح يجتمع مع عمداء بلديات الشرق والجنوب والجبل الغربي

اجتماع أبوجناح مع عمداء بلديات الشرق والجنوب والجبل الغربي في طرابلس، الثلاثاء 2 نوفمبر 20201.(حكومة الوحدة الوطنية)

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، مع عمداء بلديات المنطقتين الشرقية والجنوبية والجبل الغربي؛ لبحث الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه البلديات، بحضور وزراء المالية والداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والحكم المحلي.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بعمل البلديات مثل الصحة والمعدات والأدوية الطبية، ومعالجة أزمة نقص الوقود، والبنية التحتية والطرق المتهالكة.

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وشدد أبوجناح، خلال اللقاء، على ضرورة إعطاء الأولوية للبلديات ومنح الاختصاصات كاملة بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بنقل الاختصاصات للبلديات، وتقديم الخدمات الأساسية التي تحتاجها من خلال الوزارات، وفق مكتبه الإعلامي.

وأضاف المصدر أن الوزراء الحاضرين طرحوا خلال الاجتماع، الحلول اللازمة لمشاكل البلديات ودعمها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

اجتماع أبوجناح مع عمداء بلديات الشرق والجنوب والجبل الغربي في طرابلس، الثلاثاء 2 نوفمبر 20201.(حكومة الوحدة الوطنية)