اجتماع تشاوري حكومي لاستحداث آلية وطنية بشأن حقوق الإنسان

اجتماع تشاوري حكومي بشأن استحداث آلية وطنية بشأن حقوق الإنسان (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

عُقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع تشاروي بشأن استحداث آلية وطنية تعنى بشؤون حقوق الإنسان، من أجل تفعيل الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وسبل التنسيق والتعاون بين قطاعات الدولة الليبية وتقييم حالة حقوق الإنسان، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لحماية وضمان حقوق الإنسان.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبوخزام، ووكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات والمغتربين، ووكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، وممثلون عن مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة العليا للطفولة، ورؤساء منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان.

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وخلال الاجتماع جرى الاتفاق، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، على المضي قدمًا في استحداث آلية وطنية تعنى بشؤون حقوق الإنسان وإنشاء آلية تختص بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات والردود حولها على المستوى الوطني، تضم في عضويتها كافة القطاعات المعنية وتعبر عن التزام الدولة الليبية بتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.

اجتماع تشاوري حكومي بشأن استحداث آلية وطنية بشأن حقوق الإنسان (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

اجتماع تشاوري حكومي بشأن استحداث آلية وطنية بشأن حقوق الإنسان (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

اجتماع تشاوري حكومي بشأن استحداث آلية وطنية بشأن حقوق الإنسان (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

اجتماع تشاوري حكومي بشأن استحداث آلية وطنية بشأن حقوق الإنسان (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)