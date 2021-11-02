وصول 25 ألف طن بنزين إلى ميناء طرابلس

الناقلة «أنوار ليبيا» المتواجدة على رصيف ميناء طرابلس البحري (صفحة الميناء على فيسبوك)

وصل إلى ميناء طرابلس البحري شحنة بنزين تقدر بنحو 25 ألف طن على متن الناقلة «أنوار ليبيا» المتواجدة على رصيف الميناء، بحسب إدارة ميناء طرابلس البحري.

وأفادت إدارة ميناء طرابلس البحري، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الناقلة رست على الرصيف 30 بالميناء. ونشر الميناء صورًا للناقلة لدى وصولها، حيث ستجرى عمليات التفريغ وتوزيعها.

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وفي 18 أكتوبر، فرغت ناقلة النفط «أنوار الخليج»، حمولة مقدرة بنحو 31 مليون لتر من وقود البنزين بميناء طرابلس البحري.

الناقلة «أنوار ليبيا» المتواجدة على رصيف ميناء طرابلس البحري (صفحة الميناء على فيسبوك)

الناقلة «أنوار ليبيا» المتواجدة على رصيف ميناء طرابلس البحري (صفحة الميناء على فيسبوك)

الناقلة «أنوار ليبيا» المتواجدة على رصيف ميناء طرابلس البحري (صفحة الميناء على فيسبوك)