تحويل مبنى لوزارة الموارد المائية في سبها إلى مستشفى لمدة خمس سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 07:28 مساء
لقاء جمع نائب رئيس الحكومة المهندس رمضان أبوجناح، بديوان رئاسة الوزراء، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، تحويل مبنى تابع لوزارة الموارد المائية في مدينة سبها إلى مستشفى للنساء والأطفال والولادة لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك في بيان عقب لقاء جمع نائب رئيس الحكومة المهندس رمضان أبوجناح، بديوان رئاسة الوزراء، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة، للاطلاع على آخر أعمال الوزارة.

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وتطرق الاجتماع إلى «موضوع المبنى التابع لوزارة الموارد المائية بفرع الهيئة في المنطقة الجنوبية بمدينة سبها، وإعارته لوزارة الصحة والاستفادة من أحد مرافقه من خلال جعله مبنى لمستشفى للنساء والأطفال والولادة لمدة خمس سنوات يتم فيها استكمال المبنى وتجهيزه»، وفق البيان المنشور على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى الاتفاق بين بلدية سبها وإدارة المستشفى، ووزارة الموارد المائية، وبإشراف نائب رئيس الحكومة بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. كما ناقش اللقاء بعض الموضوعات المتعلقة بالوزارة والأهداف التي تسعى لتحقيقها قريبًا، والخطط المزمع تنفيذها.

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