دخول 48 حالة إصابة بـ«كورونا» لمراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 06:49 مساء
دخول حالة كورونا في مركز عزل سرت, (أرشيفية: مركز عزل سرت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، دخول 48 حالة إصابة بفيروس كورونا، لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 19 حالة من مراكز العزل في الفترة نفسها، مؤكدة أن عدد الحالات الموجودة بالعناية الفائقة حاليًا يصل إلى 178 حالة.

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وأوضحت أن أكبر عدد من المصابين الذين دخلوا مراكز العزل في المنطقة الشرقية بواقع 28 حالة، وكذلك عدد الموجودين في العناية الفائقة من المنطقة ذاتها بواقع 93 حالة.

وبلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مليونًا و553 ألفًا و616 شخصًا، بينما بلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الثانية من اللقاح، 454 ألفًا و445 شخصًا.

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