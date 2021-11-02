المنفي يطالب وزير الخدمة المدنية بحل جذري لمشكلة توقف المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 06:29 مساء
المنفي خلال لقائه مع وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، الثلاثاء 2 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالفتاح الخوجة، بضرورة العمل على إيجاد حل جذري لمشكلة توقُّف المرتبات التي تواجه عددًا كبيرًا من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي والخوجة، اليوم الثلاثاء، بمكتب الأول بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي ووزير الخدمة المدنية بحث معالجة مشكلة البطالة، وإتاحة الفرص أمام الباحثين عن العمل.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن وزير الخدمة المدنية وضع المنفي في صورة ما قامت به الوزارة، من إجراءات مراجعة للإفراجات الإدارية الخاصة بمرتبات موظفي القطاع العام للدولة.

وأكد المنفي خلال اللقاء «على ضرورة تذليل جميع الصعوبات التي تعيق، إيجاد حل جذري لمشكلة توقف مرتبات عدد كبير من الموظفين، بالإضافة لوضع آلية لاستيعاب الباحثين عن عمل من الخريجين الشباب» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

المنفي خلال لقائه مع وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، الثلاثاء 2 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة خلال لقائه مع المنفي، الثلاثاء 2 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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