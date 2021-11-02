«الصحة» ترسل قافلة إمدادات طبية طارئة إلى «تاكنس» لمواجهة الفيضانات

قافلة إمدادات طبية طارئة تصل إلى «تاكنس» لمواجهة الفيضانات, 2 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قافلة من الإمدادات الطبية الطارئة إلى منطقة «تاكنس»، الواقعة بالجبل الأخضر، استجابةً للتأثيرات التي خلَّفتها الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تم تسليم ثلاث شاحنات من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية لمستشفى «تاكنس العام»، تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، بشأن دعم الخدمات الصحية بالمنطقة، وتلبية الزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية الطارئة.

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وتسبَّب سقوط مياه الأمطار بغزارة، على منطقة «تاكنس» يوم الجمعة الماضي، في غرق الشوارع وتعطيل حركة المرور، وطالت الفيضانات المنازل والسيارات، وأغلقت عددًا من الشوارع الرئيسية بالمنطقة، وخلَّفت أضرارًا لأكثر من 73 منزلًا.

قافلة إمدادات طبية طارئة تصل إلى «تاكنس» لمواجهة الفيضانات, 2 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

قافلة إمدادات طبية طارئة تصل إلى «تاكنس» لمواجهة الفيضانات, 2 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

قافلة إمدادات طبية طارئة تصل إلى «تاكنس» لمواجهة الفيضانات, 2 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)